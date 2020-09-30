نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسداد قيمة الفاتورة برقم الحساب بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسداد قيمة الفاتورة برقم الحساب بالمملكة، يهتم المواطنين بالمملكة السعودية بشكل دائم بالبحث عن إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة الخاصة بهذا الشهر حيث يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء برقم الهوية والحساب حيث سهلت شركة الكهرباء بالمملكة السعودية إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة في بشكل الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية ورقم الحساب.

استعلام فاتورة الكهرباء برقم الهوية

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية في دقائق عبر الإنترنت من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

ينبغي تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لشركة الكهرباء عبر الإنترنت وتقوم به إضافة رقم الحساب. ثم تضغط على الرموز المرئية والتي تأكد أن صاحب الحساب. وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة عرض وفي خلال ثوان سوف تلاحظ الفاتورة الخاص بك بشكل مفصل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أولا يجب تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي والضغط على كلمة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ثم تبدأ بإضافة البيانات الموجودة أمامك وتضيف رقم الحساب ثم تقوم بكتابة البريد الإلكتروني ثم أضغط على التسجيل وبالتالي وقتها تكون قد اشتركت في هذه الخدمة.

ينبغي عليك أن تتأكد أن البريد الإلكتروني صحيح لأنه سوف تصل إليك الإشعارات التي تتعلق بالفاتورة من قبل الهيئة ويقوم بتحديد سداد الفاتورة والتاريخ ويمكنك أن تقوم بسدادها من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الدفع في أحد فروع الهيئة من الخدمات المتاحة.