نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض المؤجل من بنك الراجحي وكم يعطي قرض الجسر من المال للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض المؤجل أو ما يسمي بقرض الجسر هو قرض يقدمه بنك الراجحي للمواطنين يعطي هذا القرض للمتعثرين ماديا لكي يسددوا ديونهم أو قروض في بنوك أخري أو شركات بنك الراجحي . يقدم البنك تسهيلات ومميزات كبيرة للقرض الجديد قرض الجسر من بنك الراجحي ( القرض المؤجل) قرض الجسر هو قرض يقدمه بنك الراجحي للعملاء أصحاب القروض السابقة العاجزين عن سدادها ، لذلك تعاون بنك الراجحي مع أي شركة أو مؤسسة قام عميل بالاقتراض منها وعجز عن سداد القرض . فتعطي العميل فرصة لسداد القرض القديم

علي شرط بعد سداد أخر قسط للقرض القديم يجب علي المقترض سداد القرض الجديد الذي قدمه بنك الراجخي

وبذلك يكون بنك الراجحي ساعد عملائه علي سداد قروضهم بعيدا عن العقوبات والغرامات بسبب التعثر في سداد القروض القديمة شروط الحصول علي القرض المؤجل (قرض الجسر) يجب علي العميل أن يمتلك وظيفة ثابتة ذات دخل ثابت

يجب أن يحصل المقترض علي راتب في حدود 1000 إلي 2000 ريال

يجب ألا يقل سن المقترض عن 25 عام وهو شرط أساسي لكي يتم قبول القرض

يجب أيضا ألا يزيد عمر المقترض عن 56 عام

يجب علب المقترض عدم تقديم أكثر من طلبين للحصول علي القرض كيف يتم الحصول علي قرض الجسر من بنك الراجحي توجد طريقتين للحصول علي القرض من بنك الراجحي وهم : Advertisements الطريقة الأولي: هي الطريقة التقليدية حيث يذهب العميل إلي البنك بنفسه ومعه كل الأوراق اللازمة للحصول علي القرض ويجب أن تكون متوافقة مع شروط القرض الطريقة الثانية:وهي الطريقة الحديثة عن طريق دخول العميل علي موقع البنك الإلكتروني ويتبع تلك الخطوات: تقديم طلب الحصول علي القرض خلال الموقع الإلكتروني ثم قم بالضغط علي تمويل شخصي بعد ذلك قم بالضغط علي القرض المؤجل فترة السداد يقدم بنك الراجحي فترة سداد طويلة قد تصل إلي 60 شهر 5 سنوات حكم الشريعة الإسلامية للحصول علي القرض المؤجل من بنك الراجحي أجازه بعض العلماء وأصدروا فتوي بأنه حلال ويمكن الحصول عليه

وبعض العلماء رأوا أن قرض الجسر حرام شرعا

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