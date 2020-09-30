وزير الرياضة يُحفز النصر بـ 100 ألف ريال لكل لاعب حال الوصول لنهائي الآسيوية

بلادي – الرياض :أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تقديم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل النصر لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الأربعاء).

وينتظر النصر الفائز من المباراة التالية بين باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس لمواجهته في دور نصف النهائي.