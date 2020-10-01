نشكركم على قرائتكم خبر بعد عام على مقتله.. اللواء ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يظهر من جديد ويتصدر مواقع التواصل في السعودية (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات ، في الذكرى الأولى لمقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي وافته المنية العام الماضي. وروى البعض جانباً ومواقف من حياته، وتصدر وسم حمل اسمه موقع “تويتر” في المملكة . آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وعمل اللواء الفغم حارساً شخصياً للملك عبدالله لمدة 10 سنوات، ثم أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان لمدة 4 سنوات حتى وفاته. ولفت الأنظار إليه ليحوز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية. يذكر أن اللواء الفغم لقي مصرعه في زيارة لمنزل أحد أصدقائه في حي الشاطئ بجدة، قبل أن يدخل عليهما صديق لهما ودار بينهما نقاش على إثره خرج الأخير من المنزل وعاد حاملاً سلاحـاً وأطلق النار على اللواء الفغم، وأصاب اثنين من الموجودين في المنزل.

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