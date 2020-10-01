شاهد.. فيديو متداول لأمير الكويت الراحل “صباح الأحمد ” وهو يمازح طفلا يشعل تويتر

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عدن - نيرة ابو خليفة - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه آخر ظهور لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وظهر الأمير في المقطع، الذي كان قد نشره مواطنون كويتيون قبل أكثر من شهر، وهو جالس على أريكة فيما يمازح طفلا صغيرا .

وأشار مغردون إلى أن الطفل الذي كان يمازحه الأمير الراحل أحد أحفاده.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما. وقال الديوان في بيان، قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

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