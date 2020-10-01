نشكركم على قرائتكم خبر أول تعليق من ترمب على وفاة أمير الكويت الشيخ ‘‘صباح الأحمد’’ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نعى رؤساء دول وملوك، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترمب عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وقال إن “الشيخ صباح كان شريكا وصديقا للولايات المتحدة”، وأشار إلى جهود الوساطة التي بذلها الشيخ صباح لرأب الصدع وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط في ظل ظروف صعبة . وبدوره، نعى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأكد أن “قيادته الإنسانية والعالمية حولت الكويت إلى دولة حديثى تتمتع بالرخاء”، مشيدا بالدور الذي لعبه الشيخ صباح في “بناء السلام والرخاء في منطقة الخليج العربي”.

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