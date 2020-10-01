بعد وفاة أمير الكويت.. إسرائيل تُحذر ولي العهد السعودي ‘‘محمد بن سلمان’’ من مخطط خبيث يستهدف المملكة

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عدن - نيرة ابو خليفة - حذر الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين ، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من مخطط يستهدف المملكة.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتوجه برسالة لولي العهد لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان لأن تتخذ المملكة كافة احتياطاتها الأمنية من جهة الحدود مع العراق والكويت . وأضاف: فهناك مخطط إيراني للفتنة في المنطقة الشرقية واستغلال وفاةآ الشيخ صباحآ الأحمد الصباح رحمه الله . وإيدي كوهين هو صحفي إسرائيلي اعتاد إثارة الجدل بالتغريدات الغريبة عبر حسابه بـ تويتر الموجه للعرب بشكل كامل.

*تويتر

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