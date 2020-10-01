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تحذير هام وخطير من السلطات السعودية لكل المواطنين والمقيمين من هذا الخطر القادم

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عدن - نيرة ابو خليفة - أطلقت السلطات السعودية تحذيرات عالية الخطورة لجميع لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، من خطر قادم خلال الأيام المقبلة على عدة مناطق بالمملكة.

وتعيش منطقة الخليج حالة من التقلبات المناخية الحادة في الفترة الحالية ما بين فصلي الصيف والشتاء، ما دفع الجهات المسؤولة لرفع حالة الطوارئ في البلاد.

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ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى ،يوم الجمعة، المقبل.

وبحسب بيان المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، فإنه من المتوقع حدوث حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وتابع البيان "يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المديرية العامة للدفاع المدني طالبت المواطنين بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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