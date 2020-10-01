نشكركم على قرائتكم خبر السعودية : شاهد تحديد موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن زوجة المواطن غير السعودية، لا يتم احتسابها ضمنآ متطلبات التوطين.

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وجاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين "هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا؟".

وأوضحت الوزارة: "أم المواطن غير السعودية، لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".

وتابع: "زوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".