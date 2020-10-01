رابط تطبيق مدرستي للهواتف الذكية والايفون والايباد من أجل تقديم 16 خدمة تعليمية

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عمر شويل - جدة رابط تطبيق مدرستي للهواتف الذكية والايفون والايباد من أجل تقديم خدمات كبيرة الذي تم انطلاقه مؤخراً من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والذي تمت اتاحت التطبيق على متجر بلاي لجميع اجهزة التلفون المحمول الذي يعمل بالاندرويد، كما يمكن للطلاب والطالبات تحمل التطبيق على أجهزة الآيفون الايباد من خلال متجر ستور ومتجر هواوي، تقدم وزارة التعليم العديد من الخدمات التي تسعي من خلالها في نجاح العملية التعليمية الجديدة عن بعد.

تطبيق مدرستي

أطلقت وزارة التعليم تطبيق مدرستي والذي يقوم بالتيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، حيث يتمكن الطلاب والطالبات من متابعة الأمور الدراسية من خلال الهاتف دون الحاجة إلي أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكن إلي الطلبة والطالبات من تنزيل التطبيق من المتجر بخطوات بسيطة ثم تثبيته واستخدامه في أي وقت على مدار 24 ساعة، حيث يعزز التطبيق مفهوم التعليم عن بعد والتعليم النشط، يذكر أن تطبيق مدرستي أحد أفضل التطبيقات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية والذي يوفر إلي الطلاب والطالبات آلية التفاعل مع المعلمين من خلال الواجبات المدرسية والأنشطة واستعراض قوائم بحل الواجبات المدرسية وتقديمها إلي المعلمين والمعلمات بكل سهولة ويسر.

رابط تطبيق مدرستي

أتاح تطبيق مدرستي إلي الطلاب والطالبات استعراض قائمة الإختبار المدرسي واستعراض المحتوي التعليمي، كما يمكنك تحميل تطبيق مدرستي والذي يقدم سهولة التفاعل مع المعلمين والمعلمات مع الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، ويقدم التطبيق 16 خدمة تعليمية سيتم برمجتها علي التطبيق، بالإضافة إلى سهولة طرح الأسئلة على المعلمين والمعلمات وطرق حلها وسرعة الحصول على المعلومة فى اسرع وقت ممكن.