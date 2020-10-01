نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات من منصة أبشر الأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات واحد من الإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها مالكي السيارات قبل أن يتم تجديد استمارة السيارة، وقد حددت إدارة المرور رسوم الفحص الدوري بالإضافة إلى شروط الفحص الدوري للسيارات وتعتبر خطوة الفحص الدوري من الخطوات التي لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، فبدونها لا تستطيع تجديد استمارة السيارة بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية المتوفرة لمالكي السيارات في المملكة الوافدين أو المواطنين أصحاب الأرض، ومن أهم تلك الخدمات التي قامت بها وزارة الداخلية السعودية للتسهيل على المواطنين هي خدمة استعلام الفحص الدوري للمركبات والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني، واختر خدمة تجديد استمارة السيارة.

سيطلب منك الموقع الآن تسجيل الدخول إلى نظام أبشر الإلكتروني عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالدخول إلى تبويب بيانات الاستمارة، وقم بإدخال رقم اللوحة والبيانات الأخرى المطلوبة، ثم قم بالنقر على تبويب عرض.

سيتم الآن عرض كافة البيانات التي تخص السيارة، وعلى رأسها موعد الفحص الدوري للمركبة.

رسوم الفحص الدوري

وقد أقرت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور الرسوم المتعلقة بالفحص الدوري للسيارة أو بشكل أوضح المركبات بجميع أنواعها:

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ما هي شروط الفحص الدوري

وقامت وزارة الداخلية السعودية بطرح مجموعة من الاشتراطات التي تخص الفحص الدوري، ومن بين تلك الشروط:

ينبغي أن تكون السيارة سليمة ولا يوجد بها أية أعطال على الإطلاق.

الفترة الزمنية بين كل فحص وآخر لا تقل عن ستة أشهر.

ينبغي أن يتم فحص السيارات قبل أن يتم بيعها، أو قبل أن يتم شرائها من شخص آخر.

في حال قيامك بتصليح أي جزء من أجزاء السيارة فيلزم أن تقوم بإجراء الفحص الدوري للسيارة.

وينبغي عليك أن تقوم بتوفير الأوراق المطلوبة للفحص الدوري، والتي تتمثل في رخصة القيادة واستمارة الفحص وهناك العديد من مراكز الفحص في المملكة العربية السعودية تقدم لك خدمة الفحص الدوري، ولكن ذلك بعد أن تقوم بأمر الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات من خلال بوابة وزارة الداخلية السعودية.