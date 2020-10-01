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الداعية الإماراتي وسيم يوسف.. يؤكد وفاة الداعية الشهير القرضاوي

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عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، يوم الأربعاء، وفاة الداعية الشهير “يوسف القرضاوي”.

وقال “ وسيم يوسف” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أخبار مؤكدة عن وفاة القرضاوي”.

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وأضاف يوسف : “إن صح خبر وفاة (القرضاوي) بحسب وصفه فسيلقى الله وأطنان الدماء معه، وآلاف الأرواح ستأخذ حقها منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ولم يتم تأكيد وفاة القرضاوي من مصادر أخرى سوى مانشره وسيم يوسف وبعض ممن على خلاف مع القرضاوي فقط .

يذكر أن القرضاوي يعد من الدعاه المثيرين للجدل حول العالم ويتهمه البعض بالمساهمة في تخريب الوطن العربي بسبب تأييده للثورات .

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