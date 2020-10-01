نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم على التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية sulfah السعودي بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المنصة من أبرز المنصات التي أطلقها المملكة العربية السعودية في تلك الفترة، في منصة تمويل تساعد على منح الموظفين فرصة لقرض تحت بند السلف دون نقص من الراتب مثل القرض العادي، على أن يسدد بطريقة مرنة وسهلة، كما تطبق الشريعة الإسلامية عليه ويتم عن طريق مؤسسة النقد الدولي داخل المملكة، تابع رابط والشروط الواجب أن تتوفر من أجل الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية السعودي.

مزايا تمويل شخصي من منصة سلفة السعودي

حيث يمكن الاستفادة من التمويل المقدم عبر منصة سلفة حيث تعمل المملكة علي تقديم الخدمات المتطورة باستمرار، لضمان راحة المواطنين فمن خلال الدخول لمنصة سلفة يمكن للمواطن سحب مبلغ من المال، ويقوم بالسداد حسب الشروط دون الحاجة لدفع فوائد فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المميزات للتمويل الشخصي:-

يتميز التمويل الشخصي المقدم بتطبيق أحكام الشريعة.

يقوم العميل بسحب المبلغ دون تحويل الراتب لرده.

يمكن تسديد المبلغ خلال فترة طويلة من الوقت.

يتميز بهامش الربح بالنسبة للقروض الأخرى.

يتميز بالسهولة واليسر في السحب وذلك عن طريق الرابط المقدم.

شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة الإلكترونية 1442

يجب أن يكون المواطن المتقدم سحب السلفة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون السن القانوني للمتقدم ثمانية عشر عاماً فأكثر.

يجب أن يكون للعميل المتقدم يعمل منذ فترة كبيرة ولا تقل المدة عن ستة أشهر.

يجب أن يكون الراتب الذي يحصل عليه العميل ثلاثة آلاف ريال فما فوق.

رابط التقديم على التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية