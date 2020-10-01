نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحدد موقف أم وزوجة المواطن غير السعودية في التوطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رد علي كثير من التساؤلات التي وردت من عملاءها علي حسابها الرسمي علي موقع ” توتير “، وكان من أهم الأسئلة المطروحة هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا ؟، وقد جاء الرد أن زوجة المواطن الغير سعودية لا تحتسب من ضمن متطلبات التوطين، في حال انه احتسب أم المواطن الغير سعودية من ضمن متطلبات التوطين، كما انه أضاف موضحا أنه لا يصرح لام المواطن وزوجة المواطن الغير سعودية بالعمل في المهن المقصورة علي السعوديين .

موقف أبناء السعوديات في التوطين

وجهه إلى وزارة الموارد البشرية استفسارا من احد مستفيديها وكان السؤال ( هل أبناء الأم السعودية يرفعون نقاط الشركات في السعودة أم لا )، وجاء الرد علي ذلك انه يتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين، كما أن الموقع الرسمي للوزارة أفاد بأنه يسمح لبنات وأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة علي السعوديين .

Advertisements

شروط إصدار رخصة العمل

هناك عدة شروط يجب توافرها لإصدار رخصة عمل من خلال وزارة الموارد البشرية وهي :

أن يكون الوافد مسجل برقم حدود أو إقامة ومضافا إلى المؤسسة طالبة الخدمة .

يجب أن تكون المؤسسة في حدود النطاق الأخضر ، ولا يسمح باصدر أو تجديد الرخصة إذا كانت المنشأة داخل النطاق الأحمر .

يجب علي المتقدم ألا يتجاوز تاريخ الانتهاء 6 شهور للنطاق البلاتيني .

لا يجوز للوافد طلب نقل خدمة تحت الدراسة لمؤسسة أخري، أو يكون تمت الموافقة علي الطلب وبانتظار مراجعة الجوازات لإتمام عملية النقل .

خطوات إصدار وتجديد رخصة العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات يجب اتباعها لإصدار وتجديد رخصة العمل وهي كالتالي :

أن يقوم المتقدم بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية . قم باختيار خدمة إصدار أو تجديد رخصة . عليك بإدخال البيانات و أيضا أضافه الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم . بعد النقر علي زر ارسال سوف يظهر لك صفحة مراجعة تتضمن رقم السداد قم باستخدام رقم السداد لدفع الرسوم من خلال البنوك المحلية . و أخيرا بعد سداد قيمة الرخصة العمل راجع مكتب من أجل إصدار الإقامة .

و أخيرا نكون قد أوضحنا الرد علي تساؤلات المستفيدين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص تحديد موقف زوجة وأم المواطن غير السعودية في التوطين، وكيفية الحصول علي رخصة العمل وهي من أهم الأعمال التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية .