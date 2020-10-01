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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدفعة 35 حساب المواطن الجديد بعد تغيير موعد الصرف، والذي كان مقرر له حسب تعليمات خادم الحرمين الشريفين اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، الذي اتخذ قرار مسبق بتحديد موعد ثابت لصرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن إلي المواطنين السعوديين الذي ينطبق عليهم معايير وضوابط الصرف، والتي كان من أهمها استحقاق دعم حساب المواطن إلي المواطنين السعوديين والذي تم استثناء منهم الزوجة التي تزوجت من مواطن سعودي الجنسية وهي تحمل جنسية أخري وتوفي زوجها.

موعد إيداع الدفعة 35 حساب المواطن الجديد بعد تغيير موعد الصرف

طبقاً إلي النظام المتبع من قبل بعد قرار توحيد مواعيد إيداع دعم حساب المواطن يوم 10 من كل الشهور الميلادية لصرف دعم حساب المواطن ما لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، ولكن تصادف يوم 10 من شهر أكتوبر 2020م مع يوم الجمعة لذلك تم تعديل موعد الصرف إلي يوم الأحد الموافق 12 من شهر أكتوبر 2020م ليكون موعداً لصرف الدفعة 35 من دعم حساب المواطن.

شروط صرف دعم حساب المواطن الدفعة 35

جاءت معايير صرف الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن والمقرر صرفها يوم الأحد 12 أكتوبر 2020م كالآتي: