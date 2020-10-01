نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهامش ربح 0% | تمويل شخصي فوري لدى البنك الأهلي NCB في المقال التالي

عمر شويل - جدة بهامش ربح 0% هي من أهم المزايا التمويلية التي يوفرها البنك الأهلي في السعودية ويبحث عن ذلك العرض كل السعوديين وغير السعوديين الذين يرغبون في تمويل شخصي فوري إسلامي بلا أرباح حتي وإن كان التمويل الشخصي لفترة قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر ويكفي أنه يوفي كافة راغبتهم ويعمل على حل مشاكلهم التمويلية والاستثمارية بالمملكة العربية السعودية ويوفر ذلك التمويل الشخصي تمويل إضافي فإذا رغب العميل في ال حصول على تمويل شخصي لمدة سنة كاملة يكون بهامش ربح منافس عن باقي الشركات والبنوك التمويلية في المملكة ومتاح في الوقت الحالي التقديم على التمويل عبر رابط التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري السعودي داخل السعودية

التمويل الشخصي الإسلامي بهامش ربح 0% من البنك الأهلي

وفر البنك الأهلي العديد من المزايا التمويلية كما يلى :

تمويل شخصي بطابع إسلامي بفترة قصيرة الأجل لمدة 6 شهور بدون هامش ربح وتصل الفترة لمدة عام بهامش ربح منخفض عن باقي البنوك

السيولة النقدية من أهم مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي

الحد الأدنى للقرض الشخصي بدون أرباح 5 ألف ريال سعودي

الطابع الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية من مزايا التمويل الشخصي بلا هامش ربح

أتاح القرض الإسلامي الحصول عليه للمواطن السعودي والمقيم

سرعة في إنجاز التمويل الشخصي بأتفاق سريع وفوري

يعطي تأمين تكافلي عند حدوث الوفاة أو العجز

شروط التمويل بهامش ربح 0% من البنك الأهلي

عند التقديم على العملاء توفير الأعتماد من البنك الأهلي التجاري

للموافقة على التمويل الشخصي لابد أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي

الحد الأدنى للموافقة على طلب التمويل أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري 3 ألف ريال سعودي للسعودي وراتب شهري 4 ألف ريال سعودي للمقيم

للموافقة على التمويل لابد من فترة عمل شهر واحد للسعودي بالقطاع الحكومي وفترة عمل 3 أشهر للسعودي بالشركات الكبرى وغير السعودي في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي

لابد أن تكون فترة العمل سنة على الأقل للمواطن السعودي ولغير السعودي

سن العملاء يبدأ من 18 سنة والحد الأقصي لسن العملاء 60 سنة للسعودي

سن العملاء يبدأ من 22 سنة والحد الأقصي لسن العملاء 60 سنة لغير السعودي

طريقة التقديم على تمويل شخصي فوري من البنك الأهلي