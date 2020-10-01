نشكركم على قرائتكم خبر قرار بحظر بث أغاني ‘‘أم كلثوم’’ أو نشرها في هذه الدولة العربية .. والسبب غير متوقع على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - عمّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت كافة القرار الجديد والذي جاء فيه أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغاني المطربة الراحلة أم كلثوم. وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ما يلي: "أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية منها". جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements كما أوضح المجلس أنه تم مراجعة مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تفيد بأن الشركة حصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها وحدها في حقوق استثمار أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وجاء فيها أيضًا: " أي استغلال لأي منها بغير ترخيص كتابي مسبق يؤدي إلى مسؤولية جنائية ومدنية طبقا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية". *albawaba

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