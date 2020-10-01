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عمر شويل - جدة تمديد دعم العاملين بالمملكة في منشآت القطاع الخاص والشروط المحددة، قد أعلن الأمر الملكي بالمملكة السعودية بدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند والتي صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر بدءا من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير 2021.

حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات آلية الدعم والأنشطة المستحقين نسبة الدعم تقوم بحد أقصى 50% من العاملين في المنشآت بالمملكة السعودية وبالتالي تصبح تسعة أشهر حصل جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص من تداعيات هذا الوباء.

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وأوضحت التأمينات الاجتماعية الناشطة وأهلية الدعم شروط الاستحقاق لا يتم صرف التعويضات في الفترة الإضافية وذلك جاء على بناء اللجنة المفوضة بالنظام الملكي، والتي قامت بوضع شروط الاستحقاق والضوابط التي تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات.

حيث أكدت أن الدعم سوف يقوم بنسبة 50% لجميع العاملين بالمملكة السعودية في المنشأة العامة في الأنشطة التي تأثرت بسبب هذا الوباء، وتشمل أنشطه الإقامة والسفر وكذلك الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة بالإضافة إلى النقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه.

وأكدت أنه ينبغي على المنشآت المستحقين للدعم أن تقوم بتقليل نسبة السعوديين المدام مين إلى 50% وذلك بدءا من أول أكتوبر وقبل الخامس عشر من نفس الشهر، وذلك عن طريق حساب المنشاة في نظام التأمينات بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، وأكدت عند عدم الالتزام سوف يتم إلغاء طلب التعويض لجميع العاملين ويتحمل صاحب العمل دفع كل الأجور الموظفين في اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية.