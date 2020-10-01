وفاة اللواء علي الرحيلي.. وهذه قصة تحريره الطائرة الروسية عام 2001 وإنقاذ حياة 161 راكبًا

بلادي – الرياض : شُيع يوم أمس (الأربعاء)، جثمان اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي، إلى مثواه الأخير، والذى قاد عملية تحرير الطائرة الروسية التى تم اختطافها في عام 2001.

وكان اللواء الراحل قد قاد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة في مارس 2001، بمشاركة وحدة الأمن والحماية المعنية بمكافحة الارهاب في المملكة، وذكر الرحيلي حينها أن الطائرة عندما هبطت بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لتتزود بالوقود، قاموا بجمع المعلومات عن نوع الطائرة، وتحديد المداخل التى يمكن اقتحامها لتحرير الركاب الرهائن، وتم إعداد خطة الاقتحام.

وأضاف أن مختطفي الطائرة طلبوا من الطيار الإقلاع وهددوه بتفجير الطائرة وقتل الرهائن، الأمر الذى جعل الطيار يسارع بالاستغاثة بهم، وعقب ذلك وصلت توجيهات عليا باقتحام الطائرة وإنقاذ الرهائن.

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وتابع بأن الفريق المكلف تمكن بالفعل من اقتحام الطائرة، بفضل عملية تمويه تمت للفت انتباه خاطفي الطائرة عن الأماكن التي سيدخلون منها، منوها بأن عملية تحرير الطائرة بدأت في تمام الساعة 12 وانتهت في 12:03.

ومن جهتهم، دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا باسم اللواء الرحيلي، مستعرضين فيه أهم الأحداث التى شارك فيها، وأبرزها تحرير الطائرة الروسية عام 2001، كما نعى المغردون اللواء الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن عملية اقتحام الطائرة، أثمرت تحرير 161 راكبًا (114 روسياً و47 تركياً)، ومقتل أحد الخاطفين والقبض على ثلاثة آخرين، وقَتل مضيفة الطائرة على يد الخاطفين.