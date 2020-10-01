بلادي – الرياض : أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021.
وحددت اللجنة يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق الموسم على أن يختتم في 16 أبريل المقبل.
وكانت قرعة دوري الدرجة الثانية والتي أجريت يوم 22 سبتمبر الماضي في الرياض، قد أسفرت عن تقسيم الأندية الثمانية والعشرين المشاركة إلى مجموعتين على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
التقدم، الأنصار، الأخدود، الجندل، الصفا، الحجاز، العربي، القيصومة، الانتصار، السد، الزلفي، كميت، بيشة واللواء.
المجموعة الثانية:
المجزل، حطين، الخلود، الرياض، الروضة، وج، الوشم، عفيف، الشرق، العروبة، السلمية، النجمة، الذهب والترجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المسابقات” تصدر جدول مباريات الدرجة الثانية.. وتحدد موعد الانطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.