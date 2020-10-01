“حقوق الانسان” ترصد عدة ملاحظات على مجمعات الصحة النفسية

بلادي – الرياض :رصدت الفرق الرقابية لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة خلال زيارتها التفقدية ‏لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة، عدة ملاحظات لا تتفق مع ‏الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر لهذه المجمعات.‏

وشملت الملاحظات، تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة ‏مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها، وحاجتها ‏إلى كوادر طبية متخصصة.‏

واطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف ‏على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية للمجمعات، ومعرفة الأنظمة الغذائية ‏المتخصصة، ومدى مناسبتها لحالة المرضي.‏

وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع جهات الاختصاص على معالجة جوانب ‏القصور المرصودة.‏