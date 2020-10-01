“حقوق الانسان” ترصد عدة ملاحظات على مجمعات الصحة النفسية

بلادي – الرياض :رصدت الفرق الرقابية لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة خلال زيارتها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة، عدة ملاحظات لا تتفق مع الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر لهذه المجمعات.
وشملت الملاحظات، تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها، وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.
واطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية للمجمعات، ومعرفة الأنظمة الغذائية المتخصصة، ومدى مناسبتها لحالة المرضي.
وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع جهات الاختصاص على معالجة جوانب القصور المرصودة.
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