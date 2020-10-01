نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء مصرف الراجحي الجديد للمواطنين والمقيمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء مصرف الراجحي، الجديد والذي يقدمه لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن مصرف الراجحي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة في تقديم عدد من الخدمات والقروض الهامة، ويأتي في مقدمة هذه الخدمات قرض شخصي بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي، وأيضا هناك حاسبة تمويل الراجحي والتي من خلالها يمكن التعرف على قيمة القرض والقسط، وهناك أيضا تمويل شخصي بنك الراجحي للمقيمين، حيث خدمات البنك لا تقتصر فقط على المواطنين ولكن إلى الوافدين والمقيمين بالأراضي السعودية، ولهذا يعتبر بنك الراجحي من افضل البنوك داخل المملكة التي تقدم خدمات كثيره وهامه، ومن خلال مقالتنا اليوم نتعرف على خدمه اخرى وهى اعفاء مصرف الراجحي الجديد التي يقدم للمواطنين والمقيمين.

اعفاء مصرف الراجحي الجديد

و إعفاء الراجحي الجديد احد الخدمات الهامة التي قدمها البنك في الفترة السابقة لجميع الأشخاص بالمملكة، ومن اهم ما يميز مصرف الراجحي السعودي هو انه تحكمه الشريعة الإسلامية، وقد تم إنشاء مصرف الراجحي في عام 1957 ميلاديا وهو من اهم الشركات المصرفية في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ راس مال الراجحي 25,000,000,000 ريال، و اعفاء مصرف الراجحي الجديد التي قد اعلن عنه البنك في السابق، وهو اعفاء جميع الرسوم الخاصة ببطاقة الصراف الآلي لجميع الفروع داخل المملكة، وأيضا اعفاء من رسوم البدل الفاقد والبدل التالف، وقد وجه البنك جميع الفروع بعدم فرض اى رسوم على بطاقات الصرافة الآلية.

حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي

يمكنك التعرف على قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، عن طريق رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

ثم بعد ذالك تقوم بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

ثم تقوم بكتابة إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

هناك شروط محدده من قبل مصرف الراجحي من اجل الحصول على قروض الراجحي، ومن هذه الشروط التي يجب توافرها تكون كالتالي.