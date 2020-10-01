الحقيل: نسعى لأن نكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن

بلادي – الرياض :قال وزير الاسكان الأستاذ ماجد الحقيل، إن المملكة تسعى لأن تكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن.

وأضاف الحقيل خلال مؤتمر يورومني الافتراضي اليوم، أن هذا يضع الوزارة تحت ضغط كبير لأن سوق الإسكان في المملكة ينمو بنحو 2.3% سنويا، ونحن بحاجة للثبات على هذه النسبة وإضافة 2% لمواكبة الطلب في السوق.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطا اقتصاديا، مضيفا أن القطاع من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على النمو الاقتصادي.