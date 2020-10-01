نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تقاعدي بنك ساب للسعودين وغير السعودين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك ساب بالمملكة العربية السعودية، يعد بنك ساب من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية، والذي يقدم العديد من المزايا، ومن اهم مزايا انه متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يستطيع العميل المتقدم للحصول علي قرض في خلال ثلاث ساعات فقط إذا أتم كافة المستندات الواجب توافرها،حيث يعد بنك ساب متوفر للسعودين المقيمين بالمملكة وغير السعودين وبدون أي ضمانات للحصول علية، حيث يعد بنك ساب السعودي أو ما يعرف أيضاً بالبنك السعودي البريطاني انه من اهم البنوك التي تقوم في تنمية المملكة اقتصادياً بمساهمة الاستثمارية، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا “موقع ثقفني الإخباري ” شروط الحصول علي تمويل بنك ساب السعودي وتعرف علي اهم مميزاته.

اهم مميزات قرض ساب

من اهم مميزات قرض ساب السعودي المعروف بالبنك السعودي البريطاني انه متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يستطيع أي عميل الحصول علية خلال ثلاث ساعات فقط إذا توفرت جميع المستندات والجراءات اللازمة ولا يشترط أي كفالات أو ضمانات، أقساطه ميسرة للسداد لمدة قد تصل الي خمس سنوات وقد تتناسب مع العميل الشهري، ومن مميزات بنك ساب أيضاً انه له حد تمويلي قد يصل الي 1.5 مليون ريال سعودي، كما أن البنك يقوم أيضاً بتمويل العميل نقديا لمبلغ يصل الي 2000 دولار أمريكي في حالة الطوارئ، قد يستطيع أي عميل طلب سداد المديونات لدي الجهات الأخري، كما يستطيع طلب الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد عشرين في المئة من اصل مبلغ القرض.

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شروط الحصول علي قرض بنك ساب

يوفر بنك ساب عدت شروط وذلك من اجل الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين، وللراغبين في الحصول علي تمويل المتقاعدين من بنك ساب قم بأتباع الشروط التالية إذا توفرت يمكنك أيضاً الحصول علي تمويل من بنك ساب السعودي.

يجب علي التقدم لأصحاب المعاشات المبكر الراغبين في الحصول علي قرض من بنك ساب ألا يقل عن عمر الأربعين عام ولا يتزايد عن عمر سابعه وستون عام. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل السعودي وغير السعودي من اجل الحصول علي تمويل عن ثلاثة الأف ريال سعودي. يجب علي موافقة تحويل الرتب الشخصي لبنك ساب علي أن يكون مفوض من جهة العمل التابع لها.

طريقة التقديم للحصول علي تمويل شخصي بنك ساب

للمواطنين المقيمين بالمملكة الراغبين في الحصول علي قرض شخصي من بنك ساب السعودي يمكنك اتباع الخطوات التالية من اجل التقديم علي بنك ساب.

أولاً يمكنك الدخول علي الموقع الرسمي لبنك ساب السعودي علي تقديم طلب إلكترونياً لطلب التمويل الشخصي، ثم قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتقدم ورقم الهاتف جوال والبريد الإلكتروني وتكملت كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، ثم قم بالضغط علي طلب التمويل.