هل تذكرون الطفل ‘‘كاظم’’ بطل فيلم ‘‘الدادة دودي’’.. شاهدوا كيف أصبح اليوم بعد 12 سنة في حفل خطوبته (صور + فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - من منا لا يذكر الفيلم الكوميدي "الدادة دودي" من بطولة ياسمين عبد العزيز، صلاح صبري ونخبة وجوه من ممثلين مصر. وأصاب الفضول الجمهور حول التغير في شكل الأطفال بعد حوالي 12 عاماً من عرض الفيلم الذي حقق نجاح كبير، ومن بين الأطفال كان الطفل "كاظم" الذي أدى دور لم يكن يتمكن من التحدث فيه بعد وفاة والدته من الصدمة. جديد أخبار دوت الخليج: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ كاظم واسمه الحقيقي "أحمد عماد" دخل القفص الفضي منذ أيام عديدة، وشارك صورة له برفقة خطيبته من عقد القران وهما يقرآن الفاتحة، كما تداول صور أخرى تظهر والدته التي أبهرت الجمهور بجمالها. أما حول قصة العمل فهي تدور حول فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدي نقاط الشرطة علي الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل فتهرب لتعيش في الإسكندرية، وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها وتبدأ طريق الالتزام والتوبة. *البوابة

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