نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري بمصرف الراجحي الشروط ومميزات فتح الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب جاري ، يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المميزة للعملاء سواء من المواطنين أو المقيمين ويقدم المصرف خدمة فتح حساب جاري بالمصرف عن طريق الأنترنت بكل سهولة ودون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف حيث يمكن الحساب الجاري من إنهاء العديد من المعاملات البنكية إلكترونياً وبسرعة ونقدم من خلال هذا المقال شروط وخطوات ومتطلبات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي.

مميزات فتح حساب جاري عبر الأنترنت بمصرف الراجحي

هناك مجموعة من المميزات يتم الحصول عليها من المصرف بعد القيام بفتح حساب جاري به وهذه المميزات هي كالتالي:

.التمتع بإمكانية السحب والإيداع من خلال الصراف الآلي.

تستطيع من خلال الحساب أن تقوم بسداد الفواتير وجميع المعاملات الحكومية.

تستطيع معرفة ماجري في حسابك من معاملات سحب وإيداع حيث يتم إصدار كشف حساب شهري بجميع حركات الحساب.

تستطيع القيام بجميع الحوالات الدولية.

القدرة على إجراء جميع المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.

تتمكن من إتمام الإيداع والتحويل الداخلي بكل سهولة.

تستطيع من خلال فتح الحساب التسجيل في خدمة المباشر للأفراد.

تستطيع إصدار بطاقة مدي للصراف الآلي.

ما هي الشروط اللازمة والواجب توافرها

يجب أن لا يقل عمر العميل عن خمسة عشر عاماً.

التأكد من صحة العنوان الوطني الذي يتم تسجيله.

لابد من أن يكون رقم الجوال المسجل صادر من أحد مزودي خدمة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

على العميل المتقدم أن يكون لديه حساب مسجل في منصة أبشر.

بالنسبة للمواطنين يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول وبالنسبة للمقيمين تكون الإقامة سارية المفعول.

يجب التأكد من صحة عنوان بريدك الإلكتروني.

الإطلاع على الشروط والأحكام المعلنة من جانب البنك الخاصة بفتح الحساب بمصرف الراجحي.

الحصول على موافقة وإقرار من العميل بأنه يتمتع بكامل أهليته وقواه العقلية ولديه القدرة على إدارة حسابه المصرفي بنفسه.

ويتم تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً لفتح الحساب والقيام بتسجيل وتوثيق رقم جوالك الخاص والمسجل في منصة أبشر وبعد الانتهاء من إجراءات فتح الحساب سوف يتم إرسال رسالة نصية تحمل في مضمونها المعلومات الخاصة بالحساب الجديد.