‘‘نواف الأحمد الصباح’’ أمير الكويت لم يتمالك نفسه أثناء أدائه القسم حزنًا على فراق شقيقه ‘‘صباح الأحمد’’ فانهار أمام الكاميرات (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - غالبت الدموع الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت الجديد، خلال أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان صباح اليوم، حزنًا على رحيل الفقيد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال سموه في النطق السامي "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
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وفي كلمته أمامآ مجلس الأمة قال بصوت حزين: "إنه قضاء الله و قدره وانه وحده سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه، فقد رحل عنا رمزا شامخا من رموزنا الخالدين، قدم الكثير لوطنه و شعبه وامته، وترك ارثا زاخرا بالانجازات المشهودة محليا و عربيا و إسلاميا ونستذكر توجيهاته السديدة التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية.
وأكد أمير الكويت الجديد اعتزازه بالدستور والنهج الديموقراطي للكويت، وحرصه على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها المجتمع الكويتي، وأنه سيبذل غاية جهده حفاظا على رفعة الكويت وحماية لأمنها و استقرارها.
المصدر: سبق + البيان
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