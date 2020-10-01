نشكركم على قرائتكم خبر شاهد.. مذيعة العربية الحدث تبكي على الهواء مباشرة بسبب الأوضاع في بلادها! (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أظهر مقطع فيديو للإعلامية اليمنية ومذيعة قناة “الحدث” أسماء راجح، وهي تبكي على الهواء مباشرةً بعد عرض تقرير يبرز الأوضاع المأساوية لبلدها، ونزوح 3 ملايين يمني هرباً من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الشرعية .

ودخلت أسماء راجح في نوبة بكاء ولم تتمكن من السيطرة على دموعها بسبب الأوضاع في بلادها، وهي تقرأ محتوى التقرير.

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وقالت الإعلامية أسماء راجح عن سبب بكائها عبر حسابها في تويتر حيث قالت: “بكيت وطني المذبوح بكيت كرامة أمي في بقايا مكان بكيت الأطفال وهم لايملكون قرار ولاحلم قريب”.

وأضافت: “سؤال مهم من أهم محطه عربية افتخر أني أعمل بهآ اتاحت لي الفرصة واليمن يحكي وجع أنسان أصبح حدث مستمر، الحدث اليمني أنتم نافذة اليمن على شاشة #العربية الحدث”.