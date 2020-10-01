نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار صرف دفعات المساعدة المقطوعة وتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالاستعداد التام لتقوم بإطلاق الدفعة الجديدة من دفعات المساعدة المقطوعة خلال الأيام المقبلة والانتهاء منها وذلك بسبب الظروف التي تواجهها المنطقة السعودية من فيروس الكورونا الذي انتشر مؤخراً في جميع أرجاء البلاد، بعد ذلك أكدت الاستعداد لصرف المبالغ للمستفيدين والاسرة ذوي الدخل المتوسط وذوي الحاجة المكتملة حساباتهم في المملكة.

وقامت وزارة الموارد البشرية بالنفي التام ما يتم تناوله بشأن وقف صرف دفعات مقطوعة الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي موضحة إلى أن تلك الأخبار ليس إلا اشاعة متداولة ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة بأن هناك توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بضرورة توسيع قاعدة المشمولين بالدعم من الفئات الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، ذلك لتوفير احتياجاتهم اللازمة ومتطلباتهم المعيشية والتكيف مع العديد من الأسر من المملكة وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

تعريف المساعدة المقطوعة والشروط اللازمة

يُقصد المساعدة المقطوعة هي إحدى أشكال الدعم الذي تصرفه المملكة العربية السعودية للفئات الفقيرة والأشد احتياجًا والأسر ذوي الحاجة وعديمى المصروف وذلك لكي يستطيعوا التكيف مع أشكال الحياة، ويتم صرفها بشكل دوري سواء شهري أو سنوي لمستحقي الضمان الاجتماعي ويتم صرفها للفئات الموضحة التالية:

مستحقي معاش الضمان الاجتماعي. ألا يتجاوز دخل المستحق الشهري الحد المانع للصرف. عدم وجود سجلات أو رخص تجارية. عدم وجود عمالة مهنية نهائياً. ألا يتجاوز عدد العمالة الغير المهنية لديه أكثر من ثلاثة عمال.

الاستعلام عن دفعة الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن دفعة الضمان الاجتماعي لمستحقي الضمان في المملكة و المستندات المطلوبة يتم الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية وبعد الدخول إلى الرابط إذ لم يملك الشخص حساب يُسجل حساب من جديد، وتسجيل كافة البيانات وتحديثها وبعد تسجيل كافة البيانات يتم طلب المستندات الآتية:-

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1-بطاقة الهوية الوطنية للمملكة السعودي.

2- سجل الأسرة، لمن لديه أسرة، مع ضرورة تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي منعًا لوقف صرف الدفعات الخاصة بهم.

من الضروري تحديث بيانات مستحقي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية حتى يستطيع إيصال الدعم للمستفيدين.