“الحج”: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة

بلادي – الرياض :أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان، أنهم تلقوا أكثر من 250 ألف طلب لأداء العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية، أن التصاريح التي تم إصدارها تجاوزت 50 ألفا، لمواطنين ومقيمين.

وأضاف أن المرحلة الأولى لأداء العمرة تستمر 13 يوماً، وفي المرحلة الثانية سيتم إصدار تراخيص الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وفي الثالثة تتم إتاحة فرصة العمرة للمسلمين من خارج المملكة.