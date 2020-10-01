“الحج والعمرة” تعلن هيكلها التنظيمي الجديد تماشياً مع رؤية المملكة 2030

بلادي – الرياض :أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، اليوم (الخميس)، الهيكلة الجديدة للوزارة، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واعتمد الوزير تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم وفق الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وترفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

ويضم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة 7 وكالات رئيسة و3 وكالات مساعدة و24 إدارة عامة، و7 مراكز إدارية وتدريبية.

وجرى في الهيكلة الجديدة استحداث وإلغاء وإعادة تسمية عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات، حيث تم إنشاء وكالة الوزارة للتعاون الدولي، ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة لتطوير أعمال العمرة، والإدارة العامة لتطوير أعمال الحج، والإدارة العامة للأعمال الحكومية المشتركة، وإدارة الخدمات المساندة، والإدارة العامة لتطوير الزيارة، والإدارة العامة للمنافذ البرية، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، وإدارة أمن المعلومات.

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كما شمل التنظيم الجديد تغيير مسمى وكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين إلى وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، وإعادة تسمية وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إلى وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، وتغيير مسمى الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه والإعلام إلى الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي.

وبحسب الهيكلة الجديدة، فقد تم ربط وكالة الوزارة للتعاون الدولي ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة محرك الحجز المركزي ومركز الإستراتيجية وإدارة الأداء والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومركز معلومات الحج والعمرة بمعالي الوزير مباشرة.

كما تضمنت الهيكلة الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به خمس وكالات (وكالة الوزارة لشؤون العمرة – وكالة الوزارة لشؤون الحج – وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين – وكالة الوزارة لشؤون الزيارة – وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي).