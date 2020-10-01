بلادي – الرياض :أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، أن التعليم عن بعد أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل، ويتطلب استمرار العمل على تطويره وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات.
وأوضح آل الشيخ، خلال لقائه مع عدداً من النخب المجتمعية، أن المرحلة الحالية فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب عليها، لافتاً إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام، لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.
وكان آل الشيخ أكد أن الوزارة أنهت مع نهاية الأسبوع الخامس الحالي تقييم العملية التعليمية عن بُعد، وتم الرفع بذلك للمقام السامي، للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آل الشيخ: التعليم عن بُعد أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل.. والمرحلة الحالية فرصة للتغيير والتطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.