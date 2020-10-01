آل الشيخ: التعليم عن بُعد أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل.. والمرحلة الحالية فرصة للتغيير والتطوير

بلادي – الرياض :أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، أن التعليم عن بعد أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل، ويتطلب استمرار العمل على تطويره وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات.

وأوضح آل الشيخ، خلال لقائه مع عدداً من النخب المجتمعية، أن المرحلة الحالية فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب عليها، لافتاً إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام، لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.

وكان آل الشيخ أكد أن الوزارة أنهت مع نهاية الأسبوع الخامس الحالي تقييم العملية التعليمية عن بُعد، وتم الرفع بذلك للمقام السامي، للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.