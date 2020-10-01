تمويل الزواج وشروط الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الزواج وذلك لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج ومساعدتهم في تكاليف الزواج حيث يتيح البنك تمويل الزواج بدون رسوم أو أرباح حيث يقدم البنك الدعم للمواطنين السعوديين وذلك من خلال مجموعة متميزة من القروض الميسرة مثل قرض الترميم وقرض السيارة وعدد من التمويلات الأخري لدعم الفئة أصحاب الدخل المحدود والتي تحتاج إلى تحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم وتوفير فرص العمل للشباب لتحسين مصدر الدخل لديهم وزيادة قدرتهم على مواجهة ظروف غلاء المعيشة في المملكة.

تمويل الزواج وشروط الحصول عليه من بنك التنمية

هناك مجموعة من الشروط التي أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية والتي لا بد من توافرها حتي يتم الموافقة الفورية للحصول على التمويل ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12500 ريال سعودي.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن سبعون عاماً والكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى ويتم إسقاط هذا الشرط لمن توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة وذلك قبل حدوث علاقة الزواج.

يجب أن تكون الزوجة التي يرغب المقترض بالزواج بها سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج.

إذا كانت الزوجة تحمل جنسية غير السعودية وغير جنسية دول مجلس التعاون الخليجي يجب الحصول على موافقة خاصة بهذا الزواج من الجهات الرسمية المختصة.

يتم تقديم عقد نكاح رسمي ومصدق من المحكمة المختصة ويجب أن لا يكون قد مر على تاريخ صدوره وتوقيعه أكثر من سنتين هجريتين.

يتم احتساب مدة عقد النكاح من تاريخ التقديم على طلب الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية حيث يتم احتساب المدة بالتقويم الهجري.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

يجب تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة عند التقديم بطلب للحصول على تمويل الزواج وهذه المستندات جاءت كما يلي: