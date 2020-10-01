نشكركم على قرائتكم خبر مذيعة الجزيرة ”خديجة بن قنة“ ترد على “وسيم يوسف” وتحسم الجدل بشأن أنباء وفاة الشيخ ‘‘القرضاوي’’ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نفت مذيعة قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، الأنباء التي زعمت وفاة الشيخ يوسف القرضاوي.

وأكدت الإعلامية الجزائرية، أنها تواصلت مع الشيخآآآ القرضاوي قبل قليل، وهو بخير ويتمتع بصحة وعافية,

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وقالت في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر” “عجيب أمرهم..!! إلى متى يستحل هؤلاء الكذب؟!”.



واستغربت من إطلاق مثل تلك الإشاعات، وكتبت بن قنة مخاطبة الجمهور: “أُطمئِن محبي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. وقد تواصلت معه منذ قليل.. وردّ عليّ وهو بحمد الله بصحة وعافية..أطال الله في عمره وأمدّه بالصحة وحفظه من كل شرّ..”.

وكانآآآ الداعية الإماراتي المجنسآآآ وسيم يوسف، نشر سلسلة تغريدات يزعم فيها وفاة القرضاوي، وسبق له أن نشر في أوقات سابقة إشاعات مماثلة.