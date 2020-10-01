نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الجديد لصرف دفعة 35 من حساب مواطن لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المُعتاد أنه يتم صرف كل دفعة من برنامج حساب مواطن يوم العاشر من كل شهر إلا إذا صادفَ هذا اليوم عطلة رسمية، ففي هذه الحالة يكون موعد الصرف اليوم التاسع من نفس الشهر أو اليوم الحادي عشر منه.

ماهو حساب مواطن؟

حساب مواطن هو برنامج أعدّته وزارة العمل والتنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية في عام 2017 من أجل الدعم الأسرى ورفع مستوى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

شروط الحصول على حساب مواطن

أن يكون الحاصل على دعم حساب مواطن سعودي الجنسية

أن يكون الحاصل على الدعم مُقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، أو أن يكون متواجد داخل المملكة خلال فترة الدعم.

أن يكون الحاصل على الدعم متواجد قبل تقدمه للحصول على الدعم داخل المملكة العربية بعام

يسمح للابن أو الابنة من أب أو أم غير سعوديين الحصول على حساب مواطن

يلزم توافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج حساب مواطن

يشترط إلا يكون الشخص المُستفيد من البرامج متواجد داخل السجون أو دار الإيواء.

موعد صرف دفعة 35 من حساب مواطن

الجدير بالذكر أن حساب مواطن يتم دفعه بصورة شهرية كل يوم عاشر من الشهر، ونظراً لأن اليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي يوافق يوم السبت وهو يعتبر عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية لذا فيعتبر يوم الأحد الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي هو يوم صرف الدفعة 35 من حساب مواطن.

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من هم الأشخاص المستفادة من برنامج حساب مواطن؟

الأسر السعودية متوسطة ومنخفضة الدخل

الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي

السعودي الذي يريد التزاوج

صاحب بطاقة التنقل داخل المملكة

زوجة المواطن سعودي الجنسية

العائلة ذو الجنسية السعودية.

كيف يمكن الإستعلام عن حساب مواطن

يمكن الإستعلام عن الحساب من خلال الدخول على الموقع الخاص بالبرنامج حساب مواطن ثم تعبئة ما يتطلب منه من بيانات ثم الضغط على خانة إستعلام ليظهر له الحساب.

الهدف من برنامج حساب مواطن

تعدد أهداف البرنامج وهي ترشيد الطاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع السعودي، تعديل توفير أسعار الطاقة المتمثلة في المياة والكهرباء.