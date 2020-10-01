نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أرامكو عن أسهمها المجانية بها الخبر السر التي تزفه شركة أرامكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أرامكو السعودية، تعد هي الشركة الأولى في مجال الذهب الأسود بالمملكة، ألا وهي شركة أرامكو للنفط التي أعلنت عن مفاجأة لمستثمريها بتقديم أسهم مجانية ستقوم بتوزيعها عليهم طبقًا لبعض الشروط سنستعرضها في هذا المقال.

أسهم مجانية من شركة أرامكو

أعلن مصدر مسؤول بشركة أرامكو السعودية للنفط عن تقديم مجموعة من الأسهم سيُقام بتوزيعها على المستثمرين التي المستحقين من مواطني المملكة، وهم التي بلغت مدة احتفاظهم بأسهماهم ستة أشهر من تاريخ اكتتاب ملكية تلك الأسهم.

وقد أعلنت الجهة المسئولة بالحكومة السعودية عن نقل تلك الأسهم المجانية لمستحقيها عن طريق وضعها بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بهم في خلال أيام.

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هذا وقد أعلنت أرامكو السعودية من قبل أن لكل مستثمر لديهم تمكن من الاحتفاظ بأسمها طبقًا للمدة الزمنية المذكورة أنفًا سنقدم له الشركة سهم لكل عشرة أسهم يمتلكهم، على أن يصل عدد الأسهم المجانية التي يمكن الحصول عليها إلى مائة سهم.

قيمة سهم أرامكو السعودية

أعلن أحد كبار الاستشاريين في المملكة أن من لم يستثمر في أرامكو سيندم، هذا لا أسهم شركة أرامكو تستمر في الصاعد بصورة طيبة وهذا طبقًا لنا أعلنته الشركات الراجحي للتداول الأسهم حول سهم أرامكو.

موضحًا أن سعر سهم أرامكو قد بلغ سبعة وثلاثون ريالًا سعوديًا طبقًا لنا أعلنته البنوك العالمية للاستثمار، متوقعًا نظرًا لهذا التصاعد المميز لسهم أرامكو أنه سيبلغ قيمته أربعون ريالًا سعوديًا هذا العام أو الذي يليه.