نشكركم على قرائتكم خبر هذا هو الحاكم العربي الوحيد الذي شارك في تشييع جثمان أمير الكويت الراحل ‘‘صباح الأحمد.. شاهد من يكون؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أقيمت مراسم صلاة الجنازة، ظهر الأربعاء، علىآآ جثمان أمير الكويتآ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد.

ووفق لقطات متلفزة بثها تلفزيون الكويت الرسمي، تقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، شقيق الراحل، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

كما شارك في الصلاة على جثمانآآ الأمير الراحل، الأمير تميم بن حمد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير تميم وصل الكويت للمشاركة في الصلاة على جثمان الأمير الراحل، وكان في استقباله الشيخ محمد الخالد حمد الصباح، المستشار بالديوان الأميري الكويتي، وسفير الدوحة لدى دولة الكويت.

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وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي، شرقي الكويت، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث طوقت قوات الأمن الشوارع والميادين الرئيسية في محيط المطار والمسجد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبعد أداء صلاة الجنازة، تحرك موكب جثمان الأمير الراحل ليوارى الثرى في مقبرة “الصليبيخات” (شمال شرق)، التي تضم العديد من أمراء الكويت السابقين.

وظهر الأربعاء، وصل جثمان الأمير صباح الأحمد إلى العاصمة الكويت قادما من الولايات المتحدة.

ووفق بث التلفزيون الرسمي، هبطت الطائرة التي تحمل جثمان الأمير الراحل والوفد المرافق له، بالمطار الأميري بالعاصمة الكويتية.

وكان في استقبال الجثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد، ورئيسا مجلس الأمة، والوزراء، وكبار رجال الدولة والأمراء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الديوان الأميري اقتصار حضور مراسم دفن أمير الراحل على أقاربه فقط.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الأميري بـ”تقدير مشاعر المواطنين والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازي?م وصادق مواسات?م بوفاة فقيد الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

واستدرك البيان: “لكن امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، فإن الحضور في مراسم دفن جثمانه الثرى سيقتصر على أقرباء سموه فقط”.

والثلاثاء، أعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا للراحل.

(الأناضول)