نشكركم على قرائتكم خبر ما حقيقة صورة دموع أمير قطر خلال جنازة الشيخ “صباح الأحمد”.. صحيفة قبس الكويتية تكشف الحقيقة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - روّج مغردون ووجهات إعلامية قطرية، صورة لأمير قطر، تميم بن حمد، تظهره وهو يبكي أثناء جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، واصفين إياها بـ”الوفاء”.

وأظهرت الصورة، أمير قطر والدموع في عينيه، إلا أن صحيفة “القبس” الكويتية، وضعت الإعلام القطري في موقف محرج بعد أن اعتذرت عن صورة “تميم” التي اتضح أنها غير صحيحة ومعدلة بالفوتوشوب.

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وانتقد مغردون عرب وخليجيون، التزييف القطري الذي وصل إلى مشاعر الحزن وإظهار تميم بن حمد، تأثره المصطنع البعيد عن الحقيقة خلال جنازة الشيخ “صباح الأحمد”.