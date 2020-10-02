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أول عقوبات السعودية ضد تركيا ووزير الخارجية التركي يرد

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عدن - نيرة ابو خليفة - ردّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، على أنباء حظر السعودية للمنتجات التركية.

وقال جاويش أوغلو، في لقاء مع وكالة أنباء "الأناضول" ردًّا على هذه التقارير إنه "سمع عن أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة".

 

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وأضاف أن "المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري".

وأردف أن حظرًا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي.

ولفت إلى سعي بلاده لحل الخلاف على المستوى الثنائي، مشيرًا إلى أنها ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تتخذ موقفًا ضد إدارة السعودية وشعبها بل ضد قتلة الصحافي السعودي جمال ،

وشدد أن بلاده لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده كان واضحًا للغاية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف "موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي، إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر".

كانت صحيفة "جمهوريت" التركية قالت في تقرير لها إن السلطات السعودية فرضت على المستوردين السعوديين بتوقيع تعهدات بعدم استيراد أي سلع أو منتجات من تركيا، ليكون القرار غير رسمي ويأتي في إطار حملة مقاطعة شعبية.

تحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، حيث يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليارات دولار؛ في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.

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