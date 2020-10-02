نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي الموعد الجديد لإيداع الدفعة 35 من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام حساب المواطن بإعلان الموعد الجديد للدفعة 35، وذلك بعد تأخر الدفعة عن ميعادها المعروف وهو العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف اليوم المذكور أجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، وعند حدوث ذلك يتم إيداع مبالغ الدعم في يوم قبل أو بعد اليوم المحدد، ويكون صرف الدعم من حساب المواطن علي معايير وشروط تم وضعها، وجاء إطلاق برنامج حساب المواطن لدعم أصحاب الدخل المنخفض أو المحدود، ومساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وتلبيه احتياجاتهم الضرورية لمواجهة ظروف الحياه، من أجل تعويض المواطنين الذين أصابهم الضرر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، كما أن البرنامج جاء مؤكد لفكرة التطورات الاقتصادية التي تسعي لها الحكومة السعودية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

الموعد الجديد لإيداع الدفعة 35 من حساب المواطن

تبعا للموعد المحدد لإيداع دعم حساب المواطن والمتعارف أنه اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد جاء يوم 10 في شهر أكتوبر مصادف ليوم السبت، ولذلك جاء موعود صرف الدعم يوم الأحد 12 من شهر أكتوبر 2020، وقد حدث هذا التغير بسبب أن اليوم المحدد لصرف الدفعة 35 من حساب المواطن جاء يوم عطلة رسمية ومن ثم وجب التنبيه .

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طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

و يستطيع المستفيد الاستعلام عن حساب المواطن من خلال أتباع عدة خطوات وهي :

يجب علي المتقدم الدخول إلى موقع الرسمي لحساب المواطن .

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في مكانه المحدد بكل دقة .

عليك أخيرا بالنقر علي أيقونة استعلام .

شروط الحصول على دعم حساب المواطن35

قد أوضحت بعض الشروط من برنامج حساب المواطن الواجب توافرها لصرف الدفعة 35 وهي كالاتي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . إلا يكون المتقدم للحصول علي دعم حساب المواطن في السجون أو في دار للإيواء. يسمح للأبناء الغير سعودين من الزوج أو الزوجة السعودية بالحصول علي دعم حساب المواطن . أن يكون المواطن المتقدم للحصول علي الدعم يتواجد بشكل دائم في الأرضي السعودية . يجب أن يكون مر عام كامل إقامته داخل المملكة قبل الحصول علي دعم حساب المواطن . يسمح للزوجة الغير سعودية الحاملة لبطاقة تنقل الحصول علي الدعم .

وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا موعد إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن و أسباب تغير الميعاد،وكيفية الاستعلام عن حساب المواطن والشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم .