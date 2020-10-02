نشكركم على قرائتكم خبر شاهد.. ماذا قال أردوغان عن أمير الكويت الراحل، وعن الدول المارقة التي ستختفي في المستقبل؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - في فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، يحتوي على خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترحم من خلاله على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وصف رجب طيب أردوغان، الشيخ صباح الأحمد إنه بالزعيم العاقل والحكيم، وقال نعتبره أحد حكام المنطقة والحكماء الراشدين.

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وأضاف: على العكس تماما من العديد من حكام دول في المنطقة، الذين لا تتوافق قراراتهم مع العقل و المنطق.

مضيفاً: هذه الدول تستهدفنا لأننا نتحدث بالحقيقة ونقف مع المظلومين واقامة العدالة في جميع دول العالم.

وأضاف في حديثه ما أصاب الإمارات والمملكة العربية السعودية حالة من الجنون، مما شن عليه الذباب الالكتروني حملة قوية من الشتائم على منصة تويتر، وصفحته الشخصية باللغة العربي.

حيث تحدث الرئيس أردوغان أن هذه الدول لم تكن موجودة سابقاً وربما لن تكن موجودة في المستقبل القريب، وبإذن الله مستمرين في رفع راية الحق في هذه المنطقة إلى الأبد.

وعلق الناشط القطري فهد الشهراني على مقطع الفيديو بقوله :” حفظك الله ياآآ #خادم_الحرمين_الشريفينآآ الطيبآآ #أردوغانآآ ونصرك على من عاداك ..ولا عزاء لآآ #عيال_خنورآآ وآآ #عجوز_العوجاآآ وداشرره”.