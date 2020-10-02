نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب في الراجحي للمواطنين والمقيمين لدى البنك إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح حساب في الراجحي ، حيث أن الراجحي يعتبر من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، لذلك يسعى الكثيرين إليه لفتح حسابات في ذلك البنك لما يقدمه من تسهيلات معاملية بنكيه لجميع عملائه ويقدم أفضل الخدمات التي تعمل على راحتهم، كما وأن البنك له عدة فروع في جميع أنحاء المملكة تصل إلى 500 فرع بالإضافة إلى عدة فروع خارجية في بعد الدول مثل ماليزيا والكويت وغيرها، ويتميز بنك الراجحي عن غيره من البنك أن جميع معاملاته يحكمها الشريعة الإسلامية، وسوف نتعرف معاً على أهم شروط فتح حساب في بنك الراجحي من خلال ذلك المقال.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

هناك عدة شروط وضعتها الإدارة للحصول على فتح حساب في مصرف الراجحي وهي كالأتي:

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أن يكون المتقدم لديه هوية وطنية سارية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سن الخامسة عشر. يجب أن يكون لدي المتقدم بريد إلكتروني مفعل. يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب في موقع أبشر.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الأنترنت

لكي تتمكن من فتح حساب ببنك الراجحي عبر الأنترنت دون الذهاب إلى الفرع يجب توافر عدت شروط يجب أتباعها، في البداية يتم الدخول على موقع البنك الإلكتروني، ثم يقوم المتقدم باختيار الجنسية ونوع الهوية، وبعدها يقوم بكتابة رقم هويته ورقم الجوال الخاص به، وبعد ذلك يتم إدخال البريد الإلكتروني، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال قيمة الدخل الشهري.

سوف يتم إرسال رمز تحقق على رقم الجوال الذي تم تسجيله يجب إدخاله في رمز التحقق، وبعد ذلك يتم اختيار أقرب فرع للمتقدم، وبعدها يتم استكمال بعض المعلومات المتعلقة بالضرائب وأفراد الأسرة، وبعد ذلك يتم إرسال على رقم الجوال برقم الحساب في البنك، وعلى العميل في فترة لا تزيد عن شهر أن يزور فرع البنك الذي اختاره ليستكمل بعض الإجراءات لضمان تفعيل الحساب بشكل صحيح.

أنواع حسابات بنك الراجحي

يوجد في بنك الراجحي ثلاث أنواع من الحسابات الحساب الجاري وحساب التميز وحساب الخاصة، الحساب الجاري يتيح لجميع العملاء التحكم في أموالهم بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان في العالم، أما حساب التميز فهو حساب للعملاء المميزين ويعطي لصاحبه عدة امتيازات منها حصوله على بطاقة ائتمانية بلاتينية من نوع فيزا وإصدار بطاقة إضافية لأحد أفراد العائلة، كما يتيح هذا الحساب للعميل إمكانية تحويل ما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي في اليوم إلى أي حساب أخر وبدون رسوم.