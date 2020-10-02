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عمر شويل - جدة قدمت المملكة السعودية دخل مادي لمساعدة المواطنين بالسعودية، وكانت قد وضعت بعض الشروط والقوانين للاستفادة من هذا الدعم، حيث حددت الفئات المستفيدة مع دخل مختلف لكل فئة، وللاستفادة من هذا الدعم يجب التسجيل والتقديم عبر حساب المواطن، وتم في وقت لاحق نشر أسماء الأشخاص الذين تم الموافقة لهم للإستفادة من الدعم، ولكن تفاجأ بعض المواطنين بأن طلبهم قوبل بالرفض، أو أنهم حصلوا على مبلغ أقل من الذي يستحقونه، تعرف على طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن عند عدم القبول أو الحصول على مبلغ أقل.

طريقة تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن عند عدم القبول

نقدم لكم بالخطوات كيفية حل مشكلة طلب الإعانة عبر حساب المواطن والإجابة على كل الأمور المتعلقة بذلك، مثل العدد الأقصي لتقديم طلب الاعتراض، وحل مشكلة نقص الإعانة، أو عدم الاستلام.

خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

الدخول اولاً على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

بعد تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك سوف تقوم بالضغط على خانة دراسة الأهلية سوف تفتح معك الصفحة وإذا كان تم رفض طلبك سوف تجد حالة الأهلية غير مؤهل.

سوف تجد بالجانب الأسير عدد 2 ايقونة قم بالضغط على ايقونة أسباب عدم التأهل.

بعد الضغط على اسباب عدم التأهل سوف تفتح لك الصفحة الخاصة بها، ومن خلالها سوف تعلم أسباب رفض الطلب سوف يكون مكتوب بالأسفل، يجب قبل تقديم الطلب التأكد من سبب الرفض، على سبيل المثال إذا كان الرفض بسبب نقص في الأوراق والبيانات، قم بالرجوع للصفحة الرئيسية واضغط على خانة استكمال الطلب قم بوضع البيانات الناقصة.

بعد التأكد من اكتمال كل الشروط يمكنك الضغط على ايقونة تقديم اعتراض، من خلال الصفحة الخاصة بأسباب عدم التأهل.

إذا تم قبول طلب الاعتراض الخاص بك، سوف تحصل على الإعانة بأثر رجعي على كل فترة تأخير.

تقديم طلب اعتراض في حالة نقص مبلغ الدعم أو عدم الاستلام

ذا كانت تواجهة مشكلة نقص في قيمة الدعم المستحق، أو عدم استلام الدعم بالرغم من الموافقة أتبع الخطوات التالية.

قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية بعد تسجيل دخول لحسابك، اختر أيقونة حالة الدفعات المالية.

بعد الضغط على على ايقونة حالة الدفعات المالية سوف يفتح الحالات الخاصة بالدفعات، قم بالضغط على الحالة التي تواجهها معها مشكلة سواء كانت خاصة بنقص قيمة الدعم، أو عدم وصول الدفعة لك، قم بالضغط من الجانب على خانة تقديم اعتراض.

سوف يتم فتح صفحة جديد بها اختيارات نوع الاعتراض دفعة ناقصة أو دفعة لم تستلم، في حالة إذا كانت الدفعة ناقصة قم بالضغط على دفعة ثم ارسال فقط دون أي إجراءات أخرى.

وفي حالة دفع لم تستلم قم بالضغط على دفعة لم تستلم ثم بعد ذلك سوف تظهر خانة مكتوب بها رجاء ارفق كشف حساب، قم بإرفاق حسابك البنكي الذي قمت بربطه بحسابك المواطن للتأكد من عدم استلام مبلغ الدعم، ثم قم بالضغط على ارسال.

الحد الاقصي لتقديم طلب الاعتراض

يمكن تقديم أكثر طلب لمدة ثلاثة أشهر كاملة، فعند رفض الطلب لا يوجد مشكلة في تقديمه أكثر من مرة أخرى خلال المدة المذكورة.