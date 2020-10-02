خطوات تجديـد جـواز السفر السـعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية بالتفصيل

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عمر شويل - جدة خطوات تجديـد جـواز السفر السـعودي , من أكثر الأمور التي تَشغل بال عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصًة بَعد التَطور التَكنولوجي الكبير الذي شَهدته كل الوزارات والجهات الحكومية في المملكة، حيث أصبح بإمكان المواطن السعودية القيام بإنهاء كل شيء عبر المواقع الالكترونية المُتاحة، مثل تَجديد جواز السفر بخطوات بسيطة بدلًا من الذهاب لمصلحة الجوازات.

تجديـد جـواز السفر السـعودي

سهلت الحكومة السعودية على المواطنين القيام بتَجديد جواز السفر السعودي عبر الدخول على منصة أبشر، ووضعت بَعض الشروط التي يَجب تَوافرها للقيام بتَجديد جواز السفر السعودي التي تَتمثل في الآتي:-

يَجب أن تَتم عملية تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر جوازات.

يٌشترط التَسجيل في العنوان الوطني.

يَجب سداد الرسوم المطلوبة إن كانت للإصدار أول مرة أو للتَجديد.

حضور ولي الأمر لمن هم دون الـ 21 للموافقة على إصدار جواز السفر.

وجوب تَسليم الجواز القديم عند القيام بالتَجديد.

شروط أخرى لتجديد جواز السفر السعودي

الجدير بالذكر وجود بعض الشروط الأخرى من أجل تَجديد جواز السفر السعودي للأطفال أقل من 15 عامًا وهي:-

إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

يَجب سداد الرسوم لتَجديد جواز السفر.

موافقة ولي الأمر.

2 صورة شخصية حديثة.

تَسليم جواز السفر القديم لاستلام الجديد.

تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

يَتم القيام بتَجديد جواز السفر عبر منصة أبشر عن طريق الضغط على رابطه المباشر ، ثم المرور بَهذه الخطوات الاتية:-