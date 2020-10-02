نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج سجل تجاري بدون محل الشروط والخطوات والرسوم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج سجل تجاري بدون محل ، في الماضي كان لابد من استيفاء، عددًا من الشروط التي قد تكون عسيرة على الجميع بعض الشيء، وذلك بهدف استخراج سجل تجاري، ومن أبرزها محل أو مقر لعملك ونشاطك التجاري، ولكن مع التقدم ومرور المملكة العربية السعودية، بالعديد من المصاعب وإيمانًا منها بتيسير الأمور خاصة ما يتعلق بالعمل، تم تطوير الشروط المطلوبة والخطوات العملية، لاستخراج سجل تجاري، وأبرزها عدم الاحتياج لتوفير محل، بالإضافة إلى سهولة استخراج هذا السجل إلكترونيًا، مثل غيره من الخدمات الأخرى مثل استخراج البطاقة الرقمية لاضطراب التوحد، واستخراج فيش جنائي إلكتروني، فنحن الآن في العصر الرقمي، الذي يحول دون إهدار الوقت.

استخراج سجل تجاري بدون محل

يجب أن تستوفي عددًا من الشروط، إذا كنت ترغب في الحصول على سجل تجاري بدون محل، وتلك الشروط هي:

يجب أولًا أن يكون المستفيد من تلك الخدمة، حاملًا للجنسية السعودية. يجب ألا يكون لديك كمستفيد، عملًا مرتبطًا بالقطاع العام. يجب أن تقوم باختيار نشاطًا تجاريًا، لا يتطلب توفير مقر أو محل للعمل. إذا كان نشاطك التجاري، يتطلب منك الحصول على ترخيص، فلابد ان تقوم بإصدار الترخيص الخاص بعملك، ثم القيام بالحصول على السجل التجاري. ليس هناك عوائق أو شروطًا محددة، من أجل استخراج المرأة لمثل هذا السجل. إذا كان المتقدم بالطلب للحصول على السجل، ليس سعودي الجنسية، فهو لن يتمكن من الحصول عليه، عدا المستثمرين الأجانب، يجب أن يحصلوا على موافقة رسمية، من هيئة الاستثمار لممارسة النشاط التجاري.

خطوات إصدار السجل التجاري الإلكتروني

اذهب إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار الرسمي. اختار أيقونة الدخول إلى النظام، عن طريق حسابك الشخصي، إذا كان لديك واحدًا. إذا لم يكن لديك حسابًا مسبقًا بموقع وزارة التجارة، قم بإنشاء حساب مستخدم جديد، ثم قم بتسجيل الدخول مرة أخرى. قم بإدخال بيانات السجل التجاري الخاص بك مثل؛ الاسم التجاري الشخصي، والاسم التجاري الذي قمت بحجزه، ثم الاسم التجاري الجديد. قم باختيار نوع النشاط التجاري، مع لاحرص على إصدار ترخيص لبعض الأنشطة مثل؛ تربية الحيوانات والعمل بالمزارع وهكذا. قم بتسجيل نوع السجل ونوع النشاط الذي ترغب به. قم بإدخال البيانات المتعلقة بالسنة المالية، مثل فترة التسجيل ورأس مال النشاط التجاري. قم بإدخال عنوانك البريدي المكون من؛ اسم الشارع واسم الحي ورقمه، ورقم الهاتف، كما يمكنك في تلك الخطوة تحديد مكان أو مقر نشاطك التجاري على الخريطة. قم بإدخال بيانات التواصل معك. قم بتقديم الطلب، عقب الانتهاء من تسجيل بياناتك.

سوف يتم إرسال الطلب إلكترونيًا، للجهة المعنية بإصدار السجل التجاري، لمراجعة البيانات وتفاصيل الطلب الخاص بك، ثم يتم التواصل معك رسميًا، عبر وسائل الاتصال التي قمت بتسجيلها في الطلب، كما يمكنك الاستعلام عن حالة السجل التجاري، إلكترونيًا عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

رسوم استخراج السجل التجاري

يجب أن تقوم بدفع رسوم، إصدار سجل تجاري، وذلك بشكل سنوي سواء من خلال؛ بطاقة الائتمان أو عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث تبلغ قيمة رسم الجسل التجاري حوالي 200 ريال سعودي، في حين تبلغ قيمة السجل التجاري الفرعي 100 ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى سداد رسوم الاشتراك بالغرفة التجارية.