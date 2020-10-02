نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل الراتب وبدون كفيل أفضل برنامج تمويل شخصي من شركة تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تسهيل للتمويل أو الشركة المتحدة للخدمات المالية هي شركة تابعة للشركة المتحدة للإلكترونيات وهي من الشركات التمويلية المساهمة في المملكة العربية السعودية وهي شركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حيث تخضع لقواعد متابعة ومراقبة شركات التمويل وتعمل وفق القوانين التنفيذية المتبعة من قبل “ساما”.

شركة تسهيل للتمويل توفر لعملائها عديد من القروض والحلول والخدمات التمويلية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الهيئة الشرعية بالشركة , وتتسم برامج التمويل من الشركة بالسرعة والسهولة في تلبية الاحتياجات المالية للعملاء وتفعيل التقنية الحديثة من خلال الاستثمار في التحول الرقمي , وتتميز الشركة بأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة حيث انهم من الرواد في مجال المنتجات التمويلية العالية الجودة .

برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

الشركة المتحدة للخدمات المالية توفر برنامج تسهيل للتمويل الشخصي للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، وهو من المنتجات التمويلية المصممة خصيصا لتقديم تمويل شخصي مميز بإجراءات غاية في البساطة والسرعة وبعيدة تماما عن التعقيد، مع عدد من المميزات والشروط التي نوضحها في السطور القليلة القادمة، ويتوغر التمويل الشخصي من الشركة بنظام التورق وبصيغة المرابحة.

مميزات القرض

توفر الشركة للعميل إمكانية الحصول علي التمويل بشكل فوري، وبدون تقديم كفيل أو تحويل الراتب الشهري للعميل.

وجود حلول وخيارات لسداد الأقساط تتراوح ما بين ثلاث سنوات أو اربع سنوات أو خمس سنوات.

برنامج تسهيل للتمويل الشخصي متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع هامش ربح ثابت طول فترة التمويل.

شروك برنامج تسهيل للتمويل

هذا ويتم تحديد شروط رأس المال ورسوم الدفع المؤجلة والقسط الشهري وعدد الأقساط، وكذلك تاريخ بداية القسط وتاريخ الانتهاء ومعدل الربح المطبق في نموذج اتفاقية التمويل، ويجب أن يكون العميل ملزما بشكل نهائي وغير مشروط في دفع سعر الشراء عن طريق الأقساط في تواريخ السداد من تاريخ القبول، كما يصرح لشركة تسهيل بالخصم من رقم حساب العميل بمبالغ تساوي الأقساط المستحقة في تواريخ الدفع.

Advertisements

ويعتبر المقترض متخلفا عند :

عدم دفع القسط الشهري بالكامل في تاريخ الدفع .

تأخر المقترض عن سداد أي التزام أو اتفاق مع شركة تسهيل للتمويل .

. انتهاك أي بند مالي .

إفلاس أو إعسار أو تصفية المقترض أو إعلان انه غير قادر أو موته .

إنهاء عمل المقترض أو إيقاف راتبه الشهري أو إلغاء تصريح العمل أو تأشيرة الإقامة .

تقديم معلومات غير صحيحة في نموذج طلب التمويل .

في حالة حدوث تخلف من المقترض، يصبح الرصيد المستحق من جميع الأموال جنبا إلى جنب مع الفوائد والرسوم والأتعاب المتراكمة واجبة الدفع علي الفور من قبل المقترض، ويحق لشركة تسهيل للتمويل المطالبة بالدفع الفوري لكل هذه المبالغ، ويقر المقترض أنه في حالة التخلف عن سداد أقساط التمويل يشكل انتهاكا لأغراض جميع تمويلات المقترض من شركة تسهيل.

طريقة التقديم على القرض

ويمكن التقدم للتسجيل في برنامج تسهيل للتمويل الشخصي من خلال ثلاثة طرق أول طريقة هي:

زيارة اقرب فرع للشركة وطلب التمويل الشخصي مباشرة. الطريقة الثانية هي الاتصال علي رقم الهاتف الخاص بخدمة العملاء 920024778. الطريقة الثالثة فهي تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي عبر الموقع الرسمي للشركة علي شبكة الإنترنت من خلال التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل.

وبالنسبة للشكاوى فيمكن للعميل التواصل على الرقم المجاني 8003044434، كذلك يمكن متابعة طلب التمويل والاستعلام عنه من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك عن طريق إدخال رقم الإقامة بالنسبة للعميل المقيم، أو رقم بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للعميل السعودي.