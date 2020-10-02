نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض منتج آهل ب60 ألف ريال بدون كفيل وفوائد من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض منتج آهل من القروض الميسرة التي تمتاز بأقبال عالي في طلب الحصول عليها من بنك التسليف والادخار السعودي والمعروف حالياً باسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويرجع سبب أقبال المواطنين السعوديين على ذلك التمويل لأنه يُمنح لهم بدون فوائد أو بدون رسوم أضافية عليهم فهو يعتبر قرض حسن لكافة المستفيدين من ذلك التمويل مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة لهم وتحقيق الرخاء للأسر محدودة الدخل بالسعودية وكما أنه يُمنح بدون كفيل غارم للقطاعات الحكومية مما يُسهل لهم عملية التمويل سواء كان لتمويل الترميم أو تمويل كنف أو تمويل الأسرة بحد أقصي للتمويل 60 ألف ريال ويسمح للمواطنين السعوديين التقديم على القرض عبر رابط الحصول على تمويلات آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية قروض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية سوف نوضح لكم مميزات ذلك التمويل كما يلي تشمل تمويلات منتج آهل تمويل الأسرة وكنف والترميم

تمويل إسلامي بموافقة أصول الشريعة الإسلامية

يتم الموافقة على التمويل بحد أقصي ستين ألف ريال عند طلب المواطنين السعوديين القرض

منتج آهل تحت مظلة ساما المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي

يعطي للعملاء بعد الموافقة على القرض أقساط شهرية ميسرة بحد أقصي خمس سنوات فقط

تمويل منتج آهل بدون أرباح أي بدون فوائد كالقرض الحسن

العاملين بالقطاع الحكومي لا يشترط عليهم موافقة للكفيل الغارم عن طلب التمويل

متاح فقط التمويل للمواطن السعودي أهم الشروط الواجبة في قروض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية لابد أن يبدأ سن العميل المتقدم من 18 عام بحد أقصي للعمر 55 عام

الحد الأقصى لقبول عمر المتقاعديين 70 عام

للموافقة على طلب التمويل يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية

قبل التقديم لطلب التمويل لابد أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي

للموافقة على القرض لابد أن لا يكون للعميل مصادر تمويل أخرى

على كافة المستفيدين من التمويل عليهم الأنتظام في سداد القرض

يجب أن يوفر العميل الضمانات الشخصية المطلوبة

لابد أن لا يكون لأي عميل قروض شخصية أخرى

توفير كفيل غارم من أجل الموافقة على طلب القرض وللموظفين بالقطاع الحكومي لا يشترط عليهم توفير كفيل كيفية التقديم على تمويل منتج آهل الميسر من بنك التنمية الاجتماعية لابد من الدخول على الموقع الرسمي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التسليف والمعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وتسجيل الدخول على الموقع الرسمي

قم بعد ذلك بأختيار طلب التمويل المناسب على حسب رغبه كل عميل متقدم

لابد بعد الأختيار تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الرسمي لدى بنك التنمية الاجتماعية

يظهر لك بعد أنتظار الرد الموافقة على طلب التمويل بعد توافق المستندات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة

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