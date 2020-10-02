نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة الراتب والعلاوة عبر نظام فارس بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في الأول من يوليو الماضي بناء على إعلان وزارة الموارد البشرية، أعلنت الوزارة أنه يمكن للمعلمين والمعلمات معرفة الرتبة والراتب والعلاوة السنوية الخاصة بهم بعد تطبيق اللائحة، وذلك عبر التوجه إلى نظام الخدمة الذاتية في نظام فارس وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وسوف يتم عرض بيانات الراتب والرتبة والعلاوة بعد تطبيق اللائحة.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن بدء تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة اعتبارا من يوم الأربعاء العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2020 ميلادية، وذلك بعد إجراء تعديلات علي اللائحة من قبل وزارتي التعليم والموارد البشرية، وبمشاركة هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية وبعد وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، وأضافت الوزارة انه تم تحديد متطلبات التدرج والترقية وإعداد خطة لتسكين المعلمين الحاليين على سلم الرواتب الجديد، وذلك بناء على الرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

ومن جهتها قالت وزارة المالية أنه مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ، فإن قيمة الرواتب الشهرية للمعلمين سوف تشهد زيادات متباينة تبلغ أكثر من 450 ريالًا لبعض الفئات بناء على الدرجة الوظيفية ورتبة المعلم، وأضافت المالية أن الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى الثاني والدرجة السادسة حوالي 455.90 ريال وهي أعلى زيادة في الراتب وفقا للائحة، أما معلمي المستوى الثاني والدرجة السادسة فسوف تصل الزيادة إلى 455 ريال، أما الفئات التي لن يتأثر رواتبها فهم شاغلو المستوى الثالث في الدرجة الأولى وفقا لسلم الرواتب الجديد.

ضوابط ومعايير لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تحتوي علي عدة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى وفقا لمستوى الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي بالنسبة للمعلم بما يحقق العدالة في منح الحوافز والمكافآت، حيث تنص اللائحة على أن ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تشترط وجود وظيفة شاغرة وإنما تتم عملية الترقية بالرقم الوظيفي نفسه فقط.

ومن جهتها قامت وزارة التعليم بإعداد جداول لتسكين المعلمين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم لضمان عدم نقص الراتب بعد تعديل اللائحة، وسوف يتم تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد وفقاً للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وتحديد متطلبات التدرج والترقية، كما تم تحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية أيضا من قبل وزارة التعليم.

أما بالنسبة لدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ، فقد شاركت الهيئة في اللائحة من خلال إعداد المعايير والضوابط المهنية ومنح التصاريح والرخص المهنية لممارسة مهنة التعليم، كما وضعت ضوابط الترخيص المهني والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية وقامت بتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها.

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أما وزارة الموارد البشرية فقد قامت بإعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة التعليمية الجديدة، ومراجعة سلم الرواتب الجديد والمزايا والحوافز والمكافآت المالية، وقامت أيضا بإعداد إطار العمل التنظيمي للتأكد من تطبيق اللائحة على اكمل وجه.

مميزات اللائحة التعليمية الجديدة

وتتميز لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بعدد من المعايير الجيدة في إطار أهدافها المرجوة والتي تتضمن تشجيع المعلمين والمعلمات على التنافس والتميز، بالاضافة إلى تطوير الكوادر القيادية بالمنشآت التعليمية وفقا للمستوى والكفاءة المهنية وتطبيق معايير الجودة على أدائهم وحثهم على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، وترقية المعلّم للرتبة الأعلى بناء على لجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، حيث تتميز اللائحة بأن ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه كما ذكرنا، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها لائحة الوظائف التعليمية الجديدة .

شكوى معلمي دفعة 1436 من تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية عن اعتزامها تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة، وسادت حالة ترقب بين المعلمين والمعلمات في المملكة بعد أن تم تأجيل إطلاق اللائحة في وقت سابق؛ بهدف إضافة تعديلات وتحسينات عليها واستكمال الجوانب الإجرائية والتقنية لضمان سهولة الانتقال للائحة الوظائف التعليمية الجديدة وعدم تأثر العملية التعليمية.

وطالب عدد من المعلمين والمعلمات من خريجي دفعة 1436 هجرية بتدخل الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم لإنصافهم من الضرر الذي سوف يلحق بهم جراء تطبيق اللائحة الجديدة، حتى لا يكون هنالك فرق درجتين بينهم وبين دفعة زملائهم من خريجي عام 1435 هجريةـ، مشيرين أن عدم إنصافهم يعني أن يكون الفارق بينهم عامين ومؤكدين أن تطبيق اللائحة يعني حرمانهم من القفزة الذهبية.

وكان خبير تعليمي سعودي قد صرح فيما يخص لائحة الوظائف التعليمية الجديدة انه وفقا للفقرة “و” من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التعليمية الجديدة والتي تنص علي “إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية سابقا ووزارة الموارد البشرية حاليا”، فسوف يكون الحصول على المزايا الواردة في اللائحة مرتبط بالتقييم الذي يحصل عليه المعلم تبعا لإدارة الأداء الجديد، وليس تبعا لتقييم الأداء الوظيفي المعمول به في الوقت الحالي مشيرا إلى أن اللائحة التعليمية الجديدة ستخضع لنظام إدارة الأداء الوظيفي الجديد في بعض بنودها، وسيكون شرط رئيسي للانتقال من مستوى إلى مستوى آخر، وكذلك للترقية بين الرتب المهنية بالإضافة لكونه أحد متطلبات التكليف بمهام القيادة المدرسية والإشراف التربوي.

وأضاف الخبير التعليمي أنه سوف يتم توزيع الموظفين حسب نطاق النسبة المئوية المحددة لكل وصف من الأوصاف التقديرية، وذلك من خلال منحنى التوزيع الطبيعي أو ما يسمى بمنحنى الجرس، والذي يخضع له نظام إدارة الأداء الجديد في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ، وتابع الخبير أن نظام إدارة الأداء الجديد يرتكز على الأهداف والسلوكيات أو الجدارات وفق نموذج ميثاق الأداء، والذي يعد وثيقة بين المعلم والقائد لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال دورة الأداء السنوية أو النصف سنوية، إضافة إلى عدد من النماذج الأخرى التي اُعتمدت سابقا من قبل الخدمة المدنية قبل انضمامها لوزارة الموارد البشرية.

دورات تدريبية للمعلمين عبر نظام فارس

ومن جانبها دعت وزارة التعليم السعودية المعلمين والمعلمات إلى الحصول على الدورات التدريبية، والتي تقدمها الوزارة عن بعد لتمكين المعلمين من تطوير مهاراتهم التدريسية وخبراتهم الوظيفية، وهي دورات مصدقة ومعتمدة من الوزارة ، ويستطيع المعلم إضافة الدورات المعتمدة إلى نظام فارس عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وفي حالة وجود مشكلة في النظام يمكن التواصل على رقم الدعم الفني لنظام فارس 19996.