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شاهد ما حدث أثناء إدخال جثة أمير الكويت الشيخ ‘‘صباح الأحمد’’ إلى القبر (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت وسائل إعلام كويتية، فيديو مؤثر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، وهو يوقف جنازة أخيه الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر، ويأمر الجنود بإنزال الجثمان للأسفل، ثم قام بتقبيل رأس أخيه في مشهد مؤثر ومُبكي.

وكانت مراسم دفن الشيخ صباح تمت يوم الأربعاء واقتصرت على أقرباء الفقيد؛ حيث تمت الصلاة عليه في جامع بلال بن رباح وتم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات.
وأعلنت الكويت الحداد لمدة 40 يومًا، وتوقيف العمل بالمصالح لمدة 3 أيام، فيما أدى ولي العهد الأمير نواف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرًا للبلاد.

 

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*وسائل إعلام كويتية
 

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