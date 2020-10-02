نشكركم على قرائتكم خبر من هي ‘‘شريفة الجاسم’’ زوجة أمير الكويت الجديد؟؟ (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية صباح يوم الأربعاء أمام مجلس الأمة الكويتي.

وقد سار الشيخ نواف الأحمد على نهج الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وعاش مع زوجة واحدة ولم يتزوج عليها.

وكان الأمير الجديد نواف الأحمد قد تزوج وهو في ريعان شبابه من السيدة شريفة سليمان الجاسم، في خمسينيات القرن الماضي، ولهما من الأولاد، أربعة أبناء وبنت واحدة، وهم "أحمد"، من مواليد 1956 و"فيصل" مواليد 1957، وهو وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام، و"عبدالله"، من مواليد 1958، و"سالم"، من مواليد 1960 رئيس جهاز أمن الدولة وبنت واحدة وتدعى "شيخة".

وزوجة الأمير الجديد شريفة الجاسم ، ولدت لأبوين كويتيين، وتعرف في الأوساط الاجتماعية والسياسية بأنها سيدة الخير والعطاء، وصاحبة ابتسامة لا تفارق وجهها.

وكانت دائما ترافق زوجها الأمير نواف في بعض المراسم الملكية، بالإضافة إلى رعايتها العديد من الفاعليات الخيرية والاجتماعية في البلاد.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت قد توفي مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما.

وأثناء كلمة الشيخ نواف أمام مجلس الأمة قال : "إن الشيخ صباح الأحمد قدّم الكثير لشعبه وللأمة، وترك تاريخًا مليئًا بالإنجازات ، وأن الأمير الراحل ترك إرثًا خالدًا يشهد له داخليًّا وخارجيًّا، بلدنا يواجه ظروفًا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، نفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات".

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*فيتو